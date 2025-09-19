Visite de la citadelle et vente aux enchères au profit de la restauration du site Citadelle de Saint-Florent Saint-Florent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:30:00

✨ Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Florent ✨

La Citadelle ouvre ses portes pour un événement exceptionnel au profit de la Fondation du Patrimoine !

Vente aux enchères caritative

Dix artistes corses mettent leur talent au service de la sauvegarde de ce joyau de l’architecture militaire. Leurs œuvres originales seront exposées dans la citadelle puis mises aux enchères au cœur même de ce lieu emblématique.

Dates à retenir :

• Exposition des œuvres :

▪️ Vendredi 19 septembre : 9h – 12h & 14h – 17h30

▪️ Samedi 20 septembre : 10h – 12h

• Vente aux enchères : Samedi 20 septembre à 19h, suivie d’un concert

Lieu : Citadelle de Saint-Florent

Objectif : L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Fondation du Patrimoine pour financer les travaux de restauration de la poudrière et du four.

Les œuvres sont également visibles en ligne sur le site de la maison de ventes ASTA (Résidence Ornano, Bastia), dirigée par Maître Vincent Bronzini de Caraffa :

asta-encheres.com

Un rendez-vous culturel, artistique et solidaire, pour contribuer à la renaissance d’un monument emblématique du patrimoine corse. Venez nombreux soutenir ce projet de sauvegarde et découvrir le talent des artistes insulaires !

Journées européennes du patrimoine 2025

