Visite de la Citadelle Vauban Citadelle Arras Arras

Visite de la Citadelle Vauban 20 et 21 septembre Citadelle Arras Pas-de-Calais

Visite libre samedi et dimanche de 14h à 18h

Visite guidée samedi à 14h30, 15h30, 16h30 et dimanche à 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30

Citadelle Arras Boulevard du Général-de-Gaulle arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Citadelle – Libre de droit