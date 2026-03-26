Visite de la cité de l’habitat provisoire Sortie à Ploemeur Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Visite de la cité de l’habitat provisoire Sortie à Ploemeur Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët jeudi 9 avril 2026.
Visite de la cité de l’habitat provisoire Sortie à Ploemeur
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 13:00:00
fin : 2026-04-09 17:30:00
Date(s) :
2026-04-09
Dans le cadre de l’exposition Vivre la guerre au Pays de Lorient , la médiathèque, en partenariat avec l’association Mémoire et Patrimoine , propose une sortie à la Cité de l’habitat provisoire de Ploemeur le jeudi 9 avril dans l’après-midi.
Située dans le parc de Soye, la Cité de l’habitat provisoire est constituée de trois baraques meublées. Leur visite conte la création de cette architecture d’urgence singulière, ingénieuse et efficace qui témoigne de la vie quotidienne pendant la Reconstruction et au-delà. Un site inscrit au titre des monuments historiques et géré par l’association Mémoire de Soye .
Renseignements et inscriptions au 02.98.96.22.53 ou auprès des médiathécaires. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
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English : Visite de la cité de l’habitat provisoire Sortie à Ploemeur
L’événement Visite de la cité de l’habitat provisoire Sortie à Ploemeur Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-03-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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