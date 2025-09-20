Visite de la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon Mâcon

Visite de la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon 20 et 21 septembre Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 7 € | Tarif réduit : demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en situation de handicap, titulaires du pass éducation, etc. | Gratuit pour les moins de 17 ans et les accompagnateurs de personnes en situation de handicap.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Mâcon pour un week-end exceptionnel !

Découvrez la Cité des Climats et Vins de Bourgogne, un lieu unique dédié à la culture et à l’histoire des vins de Bourgogne, grâce à une programmation inédite.

Plongez dans notre parcours de visite multisensoriel, entièrement dédié à l’histoire des vins de Bourgogne. Les enfants profiteront d’un parcours ludique et immersif, conçu spécialement pour eux. Le billet au tarif préférentiel inclut la dégustation d’un vin ou d’un jus de raisin. Les enfants peuvent compléter leur visite avec un livret-jeux, exceptionnellement offert. S’ils découvrent le mot mystère, une surprise les attend ! Profitez de votre visite pour admirer le point de vue sur la Saône, tout en haut de la vis de pressoir.

Pour les groupes de 20 personnes et plus, merci de contacter notre service dédié : commercial@citeclimatsvins.com

Cité des Climats et vins de Bourgogne de Mâcon 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 71000 Mâcon

© Antoine Martel