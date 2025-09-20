Visite de la Cité du Cinéma La Cité du cinéma Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Nous proposons une ouverture exceptionnelle du site généralement fermé au public avec un accès aux abords et à la nef du bâtiment lors du weekend, une occasion de découvrir ce site dédié aux industries créatives et au cinéma.

La Cité du cinéma 20 rue Ampère 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Pleyel – Confluence Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.laciteducinema.fr https://www.linkedin.com/company/lacit%C3%A9ducin%C3%A9maofficiel De Cathédrale électrique du début du XXe siècle à Cœur du Village Olympique en 2024, en passant par la création et le Cinéma, qui constituent son ADN, la Cité du Cinéma a mille histoires à raconter ! Accessible par les lignes 14 (Gare Saint Denis Pleyel) et 13 (Saint Denis Pleyel) du métro, ainsi que la Ligne D du RER. Pas de parking sur site, excepté pour les vélos.

Visite commentée

La Cité du Cinéma