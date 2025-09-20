Visite de la Cité-jardins de Suresnes Cité-jardins de Suresnes Suresnes

Visite de la Cité-jardins de Suresnes Cité-jardins de Suresnes Suresnes samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Cité-jardins de Suresnes Samedi 20 septembre, 17h00 Cité-jardins de Suresnes Hauts-de-Seine

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le MUS et le Théâtre vous emmènent à la découverte de la cité-jardins, remarquable ensemble de logement social de l’entre-deux-guerres.

Au départ du parvis du théâtre de Suresnes Jean Vilar.

Cité-jardins de Suresnes 10 avenue Edouard-Vaillant 92150, Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France https://mus.suresnes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://exploreparis.com »}] Bus 144 et 244 arrêt « Place Jean Jaurès »

Visite commentée

©Ville de Suresnes