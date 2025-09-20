Visite de la Cité-jardins Théâtre de Suresnes Jean Vilar Suresnes

En collaboration avec le Musée d’Histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS) et le SESSAD PRO de Suresnes, le Théâtre vous invite à une déambulation sensible à travers la Cité-jardins et son architecture emblématique.

La visite débutera du parvis du Théâtre.

Pivot culturel et de sociabilité de la Cité-jardins de Suresnes, l'une des plus importantes d'Île-de-France, labellisée Patrimoine d'intérêt régional en 2018, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar participe de l'histoire sociale et urbaine des banlieues ainsi que de l'histoire d'un théâtre populaire et exigeant. C'est aujourd'hui un théâtre qui propose plus de cent représentations par an, qui produit des spectacles qui tournent en France et à l'étranger et qui est le lieu de Suresnes cités danse, grand festival de danses urbaines et hip hop qui fêtera ses 30 ans en 2022.

Circuit commenté de la cité-jardins

© Théâtre de Suresnes Jean Vilar