Visite de la cité médiévale de Mirebeau Mirebeau

Visite de la cité médiévale de Mirebeau Mirebeau dimanche 26 octobre 2025.

Visite de la cité médiévale de Mirebeau

21 Place de la République Mirebeau Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Visite guidée par Anthony Bernard à la découverte de la cité médiévale de Mirebeau sous forme de circuit. Environ 2h de visite.

Visite guidée par Anthony Bernard à la découverte de la cité médiévale de Mirebeau sous forme de circuit. Environ 2h de visite. .

21 Place de la République Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite de la cité médiévale de Mirebeau

Guided tour of the medieval town of Mirebeau by Anthony Bernard. Approx. 2 hrs.

German : Visite de la cité médiévale de Mirebeau

Geführte Tour von Anthony Bernard zur Entdeckung der mittelalterlichen Stadt Mirebeau in Form eines Rundgangs. Ca. 2-stündige Führung.

Italiano :

Visita guidata della città medievale di Mirebeau a cura di Anthony Bernard. Circa 2 ore.

Espanol : Visite de la cité médiévale de Mirebeau

Visita guiada de la ciudad medieval de Mirebeau por Anthony Bernard. Aproximadamente 2 horas.

L’événement Visite de la cité médiévale de Mirebeau Mirebeau a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou