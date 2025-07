Visite de la cité médiévale de Sauveterre de Béarn Sorde-l’Abbaye

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Les Amis de Sorde vous proposent, jeudi 24 juillet, une escapade à Sauveterre de Béarn.

Les Amis de Sorde vous proposent, jeudi 24 juillet, une escapade à Sauveterre de Béarn. Au programme de la journée visite guidée de la cité médiévale, pique-nique au bord du gave (chacun apporte son pique-nique pour un moment de partage en plein air), visite commentée de la tour Monréal, promenade sur l’ile de la Glère, balade jusqu’à la chapelle de Sunarthe. Baignade possible dans le gave. Inscription obligatoire avant le 21 juillet. .

Base de canoë Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 57 11 14 amis.de.sorde@gmail.com

On Thursday, July 24, the Friends of Sorde invite you to take a trip to Sauveterre de Béarn.

The day’s program includes a guided tour of the medieval town, a picnic on the banks of the river Gave, a guided tour of the Monréal tower, a walk on the ile de la Glère, and a stroll to the Sunarthe chapel.

Die Freunde von Sorde schlagen Ihnen am Donnerstag, den 24. Juli, einen Ausflug nach Sauveterre de Béarn vor.

Auf dem Tagesprogramm stehen eine Führung durch die mittelalterliche Stadt, ein Picknick am Ufer des Gave, eine Führung durch den Monréal-Turm, ein Spaziergang auf der Insel La Glère und ein Spaziergang zur Kapelle von Sunarthe.

Giovedì 24 luglio, gli Amici di Sorde organizzano una gita a Sauveterre de Béarn.

Il programma della giornata prevede una visita guidata della città medievale, un picnic sulle rive del fiume Gave, una visita guidata alla torre Monréal, una passeggiata intorno all’isola di Glère e una passeggiata alla cappella Sunarthe.

El jueves 24 de julio, los Amigos de Sorde organizan una excursión a Sauveterre de Béarn.

El programa de la jornada incluye una visita guiada a la ciudad medieval, un picnic a orillas del río Gave, una visita guiada a la torre Monréal, un paseo por la isla de Glère y un paseo hasta la capilla de Sunarthe.

