Visite de la cité Perkins à Sarrebourg, la cité américaine et les établissements scolaires (extérieurs)., Cité Perkins, Sarrebourg
samedi 19 septembre 2026 · Cité Perkins · Sarrebourg
Informations pratiques
Visite de la cité Perkins à Sarrebourg, la cité américaine et les établissements scolaires (extérieurs). Samedi 19 septembre, 10h00 Cité Perkins Moselle
Rendez vous à l’entrée de la cité, devant le panneau à l’angle des rues Paul Cézanne et Auguste Renoir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite commentée avec déambulation dans la Cité Américaine de l’OTAN dite cité Perkins. Histoire de la cité américaine, arrêt devant l’école du bois des Poupées et l’ancienne école élémentaire Bellevue, avec un focus sur l’architecte Litzenburger. La visite sera accompagnée de documents sortis des archives municipales de Sarrebourg pour l’occasion.
Cité Perkins 102 rue Paul Cézanne Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
Visite commentée avec déambulation dans la Cité Américaine de l’OTAN dite cité Perkins. Histoire de la cité américaine, arrêt devant l’école du bois des Poupées et l’ancienne école élémentaire avec…
©Républicain Lorrain, 1998-1999, (c) Républicain Lorrain/IMATEC
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