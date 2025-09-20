Visite de la cité sanitaire de Saint-Nazaire Centre hospitalier de Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Visite de la cité sanitaire de Saint-Nazaire Centre hospitalier de Saint-Nazaire Saint-Nazaire samedi 20 septembre 2025.

Visite de la cité sanitaire de Saint-Nazaire Samedi 20 septembre, 09h00 Centre hospitalier de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Gratuit. Ouvert à tous. Nombre de places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le centre hospitalier de Saint-Nazaire et la clinique mutualiste de l’Estuaire ouvrent leurs portes au public le samedi 20 septembre. Au programme : 2 circuits de visite au choix, pour découvrir des services et activités de la cité sanitaire.

Deux circuits de visite sur inscription

La journée « Portes ouvertes » aura lieu le samedi 20 septembre, de 9h à 17h. Elle permettra au grand public et aux agents de découvrir les coulisses d’un établissement de santé avec la visite de différents secteurs :

Circuit jaune :

– Radiothérapie

– Laboratoire de biologie médicale

Départ des circuits à 9h30, 10h30, 13h, 14h et 15h

Circuit bleu :

– Bloc opératoire

– Transports Automatisés Lourds (TAL)

– Unité centralisée de production alimentaire

Départ des circuits à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30

Durée : 1 heure environ pour chaque circuit.

Rendez-vous dans le hall de la cité sanitaire pour le départ.

Pour s’inscrire : cliquez ici

Centre hospitalier de Saint-Nazaire 11 bd Georges Charpak, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 La Bouletterie Loire-Atlantique Pays de la Loire 0272278640 https://hopital-saintnazaire.fr/ https://www.facebook.com/CentrehospitalierSaintNazaire/;https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-de-saint-nazaire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/EgxaxzYUr1MgsApv9 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 63 85 80 »}] [{« link »: « https://forms.gle/EgxaxzYUr1MgsApv9 »}] Le Centre hospitalier de Saint-Nazaire a inauguré sa Cité sanitaire en 2012. Bâtiment regroupant un hôpital et une clinique, c’est un bâtiment unique de plus de 90 000 m² qui accueille des activités de soins de médecine, chirurgie et obstétrique. Transports en communs à proximité / Places de parking

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le centre hospitalier de Saint-Nazaire et la clinique mutualiste de l’Estuaire ouvrent leurs portes au public le samedi 20 septembre. Au programme…