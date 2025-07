Visite de la collection Balande Hôtel de ville de Saujon Saujon

Visite de la collection Balande Hôtel de ville de Saujon Saujon samedi 20 septembre 2025.

Visite de la collection Balande

Hôtel de ville de Saujon 1 place Gaston Ballande Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Visite exceptionnelle de la collection des œuvres de Gaston Balande le samedi 20 septembre de 10h à 11h30 à l’hôtel de ville de Saujon.

.

Hôtel de ville de Saujon 1 place Gaston Ballande Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07

English :

Special visit to the Gaston Balande collection on Saturday September 20 from 10am to 11:30am at Saujon town hall.

German :

Außergewöhnliche Besichtigung der Sammlung der Werke von Gaston Balande am Samstag, den 20. September von 10:00 bis 11:30 Uhr im Rathaus von Saujon.

Italiano :

Visita speciale alla collezione Gaston Balande sabato 20 settembre dalle 10.00 alle 11.30 presso il municipio di Saujon.

Espanol :

Visita especial a la colección Gaston Balande el sábado 20 de septiembre de 10:00 a 11:30 en el ayuntamiento de Saujon.

L’événement Visite de la collection Balande Saujon a été mis à jour le 2025-07-25 par Mairie de Saujon