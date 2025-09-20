Visite de la collection Edouard Piette avec médiation postée Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Visite de la collection Edouard Piette avec médiation postée 20 et 21 septembre Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

A partir de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:15:00

La salle Piette ne ressemble à aucune autre salle de musée au monde.

Cette salle d’exposition est tout d’abord remarquable pour ce qu’elle contient : une fabuleuse collection d’outils, d’armes et d’objets d’art préhistoriques découverts au XIXe siècle par Édouard Piette lors de fouilles dans les Pyrénées.

De nombreux chefs-d’œuvre y sont exposés, notamment la célèbre « Dame à la Capuche » découverte à Brassempouy, dans les Landes, dans une scénographie est conçue depuis le début du XIXe.

Embarquez dans une véritable machine à remonter le temps pour une visite unique en son genre !

Médiation postée assurée par une conférencière du GrandPalaisRMN

Accès libre aux horaires suivantes exclusivement : 11h-13h / 14h-15h30 / 16h15-17h15 – Attention, pour des questions de sécurité, la jauge est limitée à 18 personnes dans cette salle, il peut donc y avoir de l’attente.

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d'Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d'un même établissement, un service à compétence national-SCN.

