Visite de la collection permanente : 2 siècles d’histoire de la justice des enfants Centre d’exposition historique Enfants en justice Savigny-sur-Orge

Visite de la collection permanente : 2 siècles d’histoire de la justice des enfants 20 et 21 septembre Centre d’exposition historique Enfants en justice Essonne

La collection permanente du Centre d’exposition historique Enfants en justice n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le centre d’exposition historique (CEH) de Savigny-sur-Orge – installé dans une partie des locaux du Centre d’observation pour mineurs, actif entre 1945 et 1975 – explore l’Histoire de la justice des enfants aux XIXe et XXe siècles à travers des supports pédagogiques variés destinés à la fois aux adultes (professionnel·les, étudiant·es en travail social, grand public) et aux jeunes (collégien·nes et lycéen·nes).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous ouvrons le lieu au grand public, pour lui permettre de décourvir cette histoire méconnue.

Centre d'exposition historique Enfants en justice rue des Palombes 91600 Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 01 69 54 24 19 http://www.enfantsenjustice.fr https://www.youtube.com/watch?v=Yd4aIX8XrFQ;https://www.youtube.com/watch?v=szh2iigQdYo&t=1s

A travers deux espaces, les visiteuses et visiteuses découvrent :

– la collection permanente dans une toute nouvelle muséographie

– une exposition temporaire, installée pour une année environ.

Les visites, gratuites, sont accessibles uniquement sur réservation, pour des groupes de 6 personnes minimums.

A la journée ou à la demi-journée, elles sont adaptées à différents publics : jeunes, à partir du collège, étudiant·es en travail social, universitaires et professionnel·les. Adresse :

Ferme de Champagne

Rue des Palombes

91600 Savigny-sur-Orge

En transports en commun :

RER C ou D – Arrêt Juvisy – Sortie de gare côté Mairie

Bus 486 – Arrêt Debussy/Champagne

En voiture :

En venant de Paris, accès par nationale 7 (d’Orly)

Une fois proche de la rue des Palombes, cherchez l’Intermarché, le centre d’exposition est situé juste en face

Exposition « 2 siècles d’histoire de la justice des enfants »

@CEH-ENPJJ