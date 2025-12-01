Visite de la collégiale aux chandelles Grignan
Visite de la collégiale aux chandelles Grignan mardi 23 décembre 2025.
Visite de la collégiale aux chandelles
Devant l’office de tourisme Grignan Drôme
Une visite féerique pour les fêtes de Noël ! Visite guidée de la collégiale Saint-Sauveur aux chandelles ! Suivie du commentaire de la crèche animée. Chandelles prêtées.
Devant l’office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
English :
A magical Christmas tour! Guided tour of the Saint-Sauveur collegiate church by candlelight! Followed by a commentary on the animated crib. Candles on loan.
