Visite de la collégiale aux chandelles Grignan

Visite de la collégiale aux chandelles

Devant l’office de tourisme Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 18:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Une visite féerique pour les fêtes de Noël ! Visite guidée de la collégiale Saint-Sauveur aux chandelles ! Suivie du commentaire de la crèche animée. Chandelles prêtées.

English :

A magical Christmas tour! Guided tour of the Saint-Sauveur collegiate church by candlelight! Followed by a commentary on the animated crib. Candles on loan.

