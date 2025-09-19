Visite de la Collégiale de Kersaint Journées du patrimoine Kersaint Landunvez

Visite de la Collégiale de Kersaint Journées du patrimoine Kersaint Landunvez vendredi 19 septembre 2025.

Visite de la Collégiale de Kersaint Journées du patrimoine

Kersaint Chapelle Notre Dame de Bon Secours Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19

La Chapelle Notre-Dame de Kersaint vous ouvre ses portes. Vous pourrez y admirer tous les travaux de restauration menés depuis 2017 pour rendre sa splendeur à cet édifice, dont l’histoire et les dimensions le distinguent nettement des autres chapelles de la région, et qui fut une Collégiale jusqu’à la Révolution.

Visite libre les vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h. .

Kersaint Chapelle Notre Dame de Bon Secours Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 16 86 15 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la Collégiale de Kersaint Journées du patrimoine Landunvez a été mis à jour le 2025-09-11 par OT IROISE BRETAGNE