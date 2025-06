Visite de la Collégiale de Mussy-sur-Seine Mussy-sur-Seine 8 juillet 2025 10:00

Aube

Visite de la Collégiale de Mussy-sur-Seine Collégiale Mussy-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-23

2025-08-07

2025-08-22

L’Aube en Champagne abrite l’un des patrimoines religieux les plus remarquables de France. Cet été, poussez la porte des églises de l’Aube. Vous découvrirez des trésors de lumière et d’histoire vitraux, sculptures, architecture et récits séculaires. Rejoignez les nombreuses visites commentées et profitez des concerts pour (re)découvrir ce patrimoine unique.

Visite guidée de l’église de Mussy-sur-Seine les 8 & 22 Juillet et les 7 & 22 Août à 10h. .

Collégiale

Mussy-sur-Seine 10250 Aube Grand Est +33 3 25 38 40 10

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la Collégiale de Mussy-sur-Seine Mussy-sur-Seine a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne