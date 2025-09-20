Visite de la Collégiale Saint-Agricol Collégiale Saint-Agricol Avignon
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00
Cette église, s’élevant parmi les plus anciennes d’Avignon, a vu sa reconstruction financée au début du XIVe siècle par le pape Jean XXII et fut remaniée au XVe siècle.
Dimanche 21 septembre à 16h
Récital sur l’orgue Barker et Verchneider par Michael Stoddart – œuvres de Bach, Franck, Duruflé, Elgar, Walton.
Collégiale Saint-Agricol Parvis Saint-Agricol 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
