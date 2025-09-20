Visite de la collégiale Saint-Anatoile Office de tourisme Salins-les-Bains
Visite de la collégiale Saint-Anatoile Office de tourisme Salins-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Visite de la collégiale Saint-Anatoile
Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Découvrez la collégiale à travers l’histoire de la ville de Salins-les-Bains.
Départ de l’Office de Tourisme, rdv 10 min avant
Gratuit, ticket à récupérer à l’OT .
Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
English : Visite de la collégiale Saint-Anatoile
German : Visite de la collégiale Saint-Anatoile
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite de la collégiale Saint-Anatoile Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA