Visite de la collégiale Saint-Anatoile Office de tourisme Salins-les-Bains

Visite de la collégiale Saint-Anatoile Office de tourisme Salins-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visite de la collégiale Saint-Anatoile

Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez la collégiale à travers l’histoire de la ville de Salins-les-Bains.

Départ de l’Office de Tourisme, rdv 10 min avant

Gratuit, ticket à récupérer à l’OT .

Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

English : Visite de la collégiale Saint-Anatoile

German : Visite de la collégiale Saint-Anatoile

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la collégiale Saint-Anatoile Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA