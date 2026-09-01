Visite de la collégiale Saint-Anatoile Office de tourisme Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Visite de la collégiale Saint-Anatoile

Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez la collégiale à travers l’histoire de la ville de Salins-les-Bains.

La collégiale de Saint-Anatoile, discrètement nichée sur les hauteurs de la ville, est un monument qui se mérite. L’architecture gothique du 13e siècle s’y déploie avec une énergie presque intimidante et en avançant vers le choeur, on découvre les multiples chapelles, les sépultures, les stalles et la statuaire qui révèlent tous la grandeur de ce que fut Salins.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026 :

Places limitées, ticket à venir récupérer à l’office de tourisme (dès le samedi matin)

En été :

Rdv à l’Office de Tourisme 15 minutes avant le début de la visite ou devant la collégiale 5 minutes avant le début de la visite. .

Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Visite de la collégiale Saint-Anatoile

L’événement Visite de la collégiale Saint-Anatoile Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA