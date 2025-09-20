Visite de la Collégiale Saint-Didier Collégiale Saint-Didier Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite libre de la Collégiale

Samedi 20 septembre à 15h

Récital sur l’orgue Mader par Jean-Michel Robbe – œuvres de Bach, Ritter, Pärt et Guilmant.

Dimanche 21 septembre (Ouverture sous réserve)

Collégiale Saint-Didier Place Saint-Didier 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

© Stéphane Jordan