Visite de la collégiale Saint-Lazare d’Avallon avec le chemin de savoir Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Avallon

Visite de la collégiale Saint-Lazare d’Avallon avec le chemin de savoir 20 – 22 septembre Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Yonne

Participation libre pour contribuer à la restauration et la valorisation de cet édifice majeur (avec reçu fiscal).

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-22T11:00:00 – 2025-09-22T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter la collégiale Saint-Lazare d’Avallon avec comme support à la visite le chemin de savoir réalisé par l’Association Les Parvis de Bourgogne, composé d’une vingtaine de chevalets. Ils synthétisent ou donnent à voir des aspects peu visibles de l’histoire, de l’architecture ou des éléments cultuels de la collégiale.

L’exposition de ces panneaux sera prolongée jusqu’à fin octobre 2025.

Collégiale Saint-Lazare d’Avallon 11 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté La collégiale Saint-Lazare est située à Avallon en Bourgogne, entre Vézelay et Montréal, avec qui elle présente des liens architecturaux. Son architecture est romane et son portail date du XIIe siècle. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1840 et a fait l’objet de restaurations par Viollet le Duc. Une nouvelle restauration portant sur la chapelle du Sacré-Cœur et ses remarquables peintures murales devrait s’achever à l’automne 2025. Parkings sur la place ou en centre-ville.

© Parvis de Bourgogne