Visite de la commanderie de La Romagne Commanderie de la Romagne Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Visite de la commanderie de La Romagne 20 et 21 septembre Commanderie de la Romagne Côte-d’Or

Entrée libre

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les 20 et 21 septembre 2025, profitez d’une visite gratuite exceptionnelle de la Commanderie de la Romagne à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Au programme : des visites guidées avec des explications historiques et architecturales (départs prévus à 11h, 15h et 16h, une visite libre du parc, des vidéos explicatives, etc.

Plus d’informations : www.romagne.com

Commanderie de la Romagne 5 hameau de la Romagne, 21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne Saint-Maurice-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 21 69 28 63 http://www.romagne.com https://www.instagram.com/commanderie_de_la_romagne/;https://www.facebook.com/commanderiedelaromagne/;https://www.youtube.com/channel/UCgfhWkPSuDESOVosuhiJ-3Q? [{« link »: « http://www.romagne.com »}] La Romagne est une commanderie de Templiers fondée avant 1144 à la frontière entre la Champagne, la Bourgogne et la Franche-Comté.

Après la disparition des Templiers, ce sont les Hospitaliers (futur Ordre de Malte) qui la fortifient. Devenue bien national à la Révolution, elle passe en 1810 dans la famille des propriétaires actuels. Ceux-ci la restaurent depuis bientôt 50 ans. Cet ensemble comprend un corps de logis flanqué d’une tour, une porterie à pont-levis du XVe siècle encadrée par deux tours, plusieurs granges et un moulin dont une partie a été fortifiée au XVe siècle.

