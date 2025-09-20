Visite de la commanderie Journées Européennes du patrimoine Impasse de la Commanderie Montbrison

Visite de la commanderie Journées Européennes du patrimoine Impasse de la Commanderie Montbrison samedi 20 septembre 2025.

Visite de la commanderie Journées Européennes du patrimoine

Impasse de la Commanderie Commanderie St-Jean Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Architecte, historien, professeur… les membres de la Diana se relayeront durant le week-end pour proposer cette visite commentée et argumentée sur l’histoire et l’architecture de ce bâtiment méconnu.

.

Impasse de la Commanderie Commanderie St-Jean Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69

English : Visite de la commanderie Journées Européennes du patrimoine

Architect, historian, teacher… Diana members will be taking turns over the weekend to offer a guided tour of the history and architecture of this little-known building.

German : Visite de la commanderie Journées Européennes du patrimoine

Architekt, Historiker, Lehrer? die Mitglieder der Diana werden sich während des Wochenendes abwechseln, um diese kommentierte und begründete Führung über die Geschichte und die Architektur dieses verkannten Gebäudes anzubieten.

Italiano : Visite de la commanderie Journées Européennes du patrimoine

Un architetto, uno storico, un insegnante? I membri del Diana si alterneranno durante il fine settimana per offrire questa visita guidata alla storia e all’architettura di questo edificio poco conosciuto.

Espanol : Visite de la commanderie Journées Européennes du patrimoine

Un arquitecto, un historiador, un profesor… los miembros de la Diana se turnarán durante el fin de semana para ofrecer esta visita guiada por la historia y la arquitectura de este edificio poco conocido.

L’événement Visite de la commanderie Journées Européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Loire Forez