Visite de la Commanderie, La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Val-d’Erdre-Auxence
dimanche 20 septembre 2026 · La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE · Val-d'Erdre-Auxence
Informations pratiques
Visite de la Commanderie Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
C’est vers les années 1150 que la Commanderie de Villemoisan a été créée par l’ordre du Temple. Le site en porte les traces avec la grande chapelle particulièrement bien conservée, unique en Anjou.
La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Val-d’Erdre-Auxence 49370 Villemoisan Maine-et-Loire Pays de la Loire
C’est vers les années 1150 que la Commanderie de Villemoisan a été créée par l’ordre du Temple. Le site en porte les traces avec la grande chapelle particulièrement bien conservée, unique en Anjou.
© Val d’Erdre-Auxence
À voir aussi à Val d'Erdre-Auxence (Maine-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Val d’Erdre-Auxence 19 septembre 2026
- Visite du Prieuré, Le Prieuré, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Val-d’Erdre-Auxence 19 septembre 2026
- Festi’val du Son Le Louroux-Béconnais Le Louroux-Béconnais Val d’Erdre-Auxence 26 septembre 2026
- Livre en fête soirée pyj’othèque Le Louroux Béconnais Val d’Erdre-Auxence 2 octobre 2026
- Théâtre 1926-2026, Noël Pinot une vide donnée Val d’Erdre-Auxence 17 octobre 2026