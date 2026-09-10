Visite de la Commanderie, La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE, Val-d’Erdre-Auxence

Informations pratiques

Visite de la Commanderie Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

C’est vers les années 1150 que la Commanderie de Villemoisan a été créée par l’ordre du Temple. Le site en porte les traces avec la grande chapelle particulièrement bien conservée, unique en Anjou.

La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE La Commanderie, Villemoisan 49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE Val-d’Erdre-Auxence 49370 Villemoisan Maine-et-Loire Pays de la Loire

C’est vers les années 1150 que la Commanderie de Villemoisan a été créée par l’ordre du Temple. Le site en porte les traces avec la grande chapelle particulièrement bien conservée, unique en Anjou.

© Val d’Erdre-Auxence