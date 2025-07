Visite de la commune de Blaslay Saint-Martin-la-Pallu

Visite de la commune de Blaslay Saint-Martin-la-Pallu samedi 19 juillet 2025.

Saint-Martin-la-Pallu Vienne

Début : 2025-07-19 10:00:00

2025-07-19

Partez à la découverte de la commune de Blaslay et de ses terres viticoles aux côtés de Sandrine NICOLET, guide conférencière passionnée.

Saint-Martin-la-Pallu 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite de la commune de Blaslay

Discover the commune of Blaslay and its vineyards with Sandrine NICOLET, a passionate guide.

German : Visite de la commune de Blaslay

Gehen Sie an der Seite der passionierten Fremdenführerin Sandrine NICOLET auf Entdeckungsreise durch die Gemeinde Blaslay und ihre Weinanbaugebiete.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Blaslay e i suoi vigneti con Sandrine NICOLET, una guida appassionata.

Espanol : Visite de la commune de Blaslay

Descubra el pueblo de Blaslay y sus viñedos con Sandrine NICOLET, una guía entusiasta.

