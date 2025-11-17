Visite de la Compagnie Française des Grands Vins – Tournan-en-Brie Compagnie Française des Grands Vins Tournan-en-Brie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Découvrez l’excellence des vins effervescents à la Compagnie Française des Grands Vins – Tournan-en-Brie

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, la Compagnie Française des Grands Vins (CFGV) ouvre son site de Tournan-en-Brie aux jeunes pour une immersion au cœur de l’agroalimentaire. Leader dans l’élaboration de vins effervescents, la maison associe tradition et innovation pour répondre aux attentes des consommateurs en France et à l’international.

Une visite formatrice et inspirante qui montre comment l’industrie agroalimentaire conjugue savoir-faire traditionnel et procédés industriels modernes.

Compagnie Française des Grands Vins Rue Gustave Eiffel, 77220 Tournan-en-Brie Tournan-en-Brie 77220 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Explorez les coulisses d’un des plus grands producteurs européens de vins effervescents. Une occasion unique de découvrir l’industrie agroalimentaire au service du patrimoine gastronomique français. CCI SEINE ET MARNE