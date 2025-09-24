Visite de La Contemporaine, imprimerie engagée La Contemporaine Sainte-Luce-sur-Loire

Visite de La Contemporaine, imprimerie engagée La Contemporaine Sainte-Luce-sur-Loire mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 11:00 – 12:30

Gratuit : oui Gratuit. Inscription obligatoire ICI. Places limitées.Besoin de plus d’infos ? 02 40 48 54 54 – contact@ecopole.org En famille, Senior, Personne en situation de handicap, Etudiant, Adulte – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Dans le cadre des 25 ans (programmation complète) du réseau de l’environnement, nous vous proposons de visiter l’imprimerie La Contemporaine, une imprimerie soucieuse de son impact environnemental.Adaptable aux personnes en situation de handicap (le signaler lors de l’inscription)Enfants à partir de 8 ans.Gratuit. Sur inscription. Places limitées.

La Contemporaine Sainte-Luce-sur-Loire 44980

https://www.helloasso.com/associations/ecopole-cpie-pays-de-nantes/evenements/visite-de-l-imprimerie-la-contemporaine