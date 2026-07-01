Visite de la Coopérative Laitière de La Chambre Coopérative Laitière La Chambre
mercredi 22 juillet 2026 · Coopérative Laitière · La Chambre
Informations pratiques
La Chambre
Visite de la Coopérative Laitière de La Chambre
Coopérative Laitière 710 grande rue La Chambre Savoie
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
-18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Coopérative laitière fabriquant le prince des gruyères Le Beaufort .
Au programme
– Quizz
– Présentation du métier d’agriculteur au travers de notre film
– Explication de la fabrication du Fromage Beaufort
– Visites de nos caves
– Dégustation
.
Coopérative Laitière 710 grande rue La Chambre 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 00 90
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English : Cheese factory of La Chambre guided tour
Dairy cooperative that produces Beaufort cheese.
L’événement Visite de la Coopérative Laitière de La Chambre La Chambre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Maurienne (Au Pied des Cols Territoire de La Chambre)