Visite de la Coopérative Laitière de La Chambre Coopérative Laitière La Chambre

Informations pratiques

La Chambre

Visite de la Coopérative Laitière de La Chambre

Coopérative Laitière 710 grande rue La Chambre Savoie

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Coopérative laitière fabriquant le prince des gruyères Le Beaufort .



Au programme

– Quizz

– Présentation du métier d’agriculteur au travers de notre film

– Explication de la fabrication du Fromage Beaufort

– Visites de nos caves

– Dégustation

.

Coopérative Laitière 710 grande rue La Chambre 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 00 90

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English : Cheese factory of La Chambre guided tour

Dairy cooperative that produces Beaufort cheese.

L’événement Visite de la Coopérative Laitière de La Chambre La Chambre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Maurienne (Au Pied des Cols Territoire de La Chambre)