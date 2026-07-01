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AGENDA · La Chambre

Visite de la Coopérative Laitière de La Chambre Coopérative Laitière La Chambre

mercredi 22 juillet 2026 · Coopérative Laitière · La Chambre

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Coopérative Laitière
Adresse
710 grande rue
Ville
73130 La Chambre
Département
Savoie
Tarif
2 2 2 -18 ans

La Chambre

Visite de la Coopérative Laitière de La Chambre

Coopérative Laitière 710 grande rue La Chambre Savoie

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Coopérative laitière fabriquant le prince des gruyères Le Beaufort .

Au programme
– Quizz
– Présentation du métier d’agriculteur au travers de notre film
– Explication de la fabrication du Fromage Beaufort
– Visites de nos caves
– Dégustation
  .

Coopérative Laitière 710 grande rue La Chambre 73130 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 56 00 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cheese factory of La Chambre guided tour

Dairy cooperative that produces Beaufort cheese.

L’événement Visite de la Coopérative Laitière de La Chambre La Chambre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Terres de Maurienne (Au Pied des Cols Territoire de La Chambre)

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