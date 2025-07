VISITE DE LA CORDERIE PLANTIVE Machecoul-Saint-Même

VISITE DE LA CORDERIE PLANTIVE Machecoul-Saint-Même vendredi 11 juillet 2025.

VISITE DE LA CORDERIE PLANTIVE

4 Rue des Marais Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-15 2025-07-18 2025-07-22 2025-07-25 2025-07-29 2025-08-01 2025-08-05 2025-08-08 2025-08-12 2025-08-15 2025-08-19 2025-08-22 2025-08-26 2025-08-29

Traversez l’histoire d’une famille de 3 générations de cordiers en découvrant un métier artisanal aujourd’hui méconnu.

L’association Corderie Plantive œuvre pour la restauration et la mise en valeur de cette corderie artisanale à Machecoul.

L’ouverture au public invite à la découverte d’un métier méconnu et d’un site patrimonial important dans l’histoire locale.

La visite de cette ancienne corderie vous invite à rencontrer un métier ancien.

Ce lieu de patrimoine vivant vous propose d’assister à des démonstrations et de découvrir les étapes de la fabrication d’une corde.

L’entrée se trouve après le passage à niveau, à droite sur la route de Bouin .

4 Rue des Marais Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 57 87 13 18 corderie.plantive@gmail.com

English :

Cross the history of a family of 3 generations of tailors by discovering an artisanal trade today ignored.

German :

Gehen Sie durch die Geschichte einer Familie von drei Generationen von Seilerinnen und Seiler und lernen Sie dabei einen handwerklichen Beruf kennen, der heute kaum noch bekannt ist.

Italiano :

Seguite la storia di una famiglia di 3 generazioni di sarti e scoprite un mestiere oggi poco conosciuto.

Espanol :

Siga la historia de una familia de 3 generaciones de sastres y descubra un oficio poco conocido hoy en día.

L’événement VISITE DE LA CORDERIE PLANTIVE Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2025-06-27 par OT Sud Retz Atlantique