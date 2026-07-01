Visite de la Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon, La Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon, La Mulatière

samedi 19 septembre 2026 · La Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon · La Mulatière

Informations pratiques

Visite de la Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon 19 et 20 septembre La Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir cette Costumerie associative !

Un lieu magique comprenant plus de 7000 costumes !

Lors de cette édition des journées européennes du patrimoine , venez visitez notre trésors ! Vous pourrez essayer un costumes (parmi une sélection faites).

La Costumerie de la MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon 42 rue Gabriel Péri 69350 La Mulatière La Mulatière 69350 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 07 67 53 77 82 https://www.costumerie.org/ Proximité du métro B , Gare d’ Oullins , Possibilité de ce garer ,

Bus 15 en provenance de Bellecour.

Venez découvrir cette Costumerie associative !

© Emile Zeizig