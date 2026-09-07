Visite de la cour du Tronchet, la Cour, Le Tronchet

samedi 19 septembre 2026 · la Cour · Le Tronchet

Informations pratiques

Visite de la cour du Tronchet Samedi 19 septembre, 09h00 la Cour Sarthe

Accès Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Accès libre à la tour médiévale récemment rénovée

la Cour route de sainte sabine, le Tronchet Le Tronchet 72170 Sarthe Pays de la Loire

Accès libre à la tour médiévale récemment rénovée

© Antoine Duval