AGENDA · Le Tronchet
Visite de la cour du Tronchet, la Cour, Le Tronchet
samedi 19 septembre 2026 · la Cour · Le Tronchet
Informations pratiques
Visite de la cour du Tronchet Samedi 19 septembre, 09h00 la Cour Sarthe
Accès Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Accès libre à la tour médiévale récemment rénovée
la Cour route de sainte sabine, le Tronchet Le Tronchet 72170 Sarthe Pays de la Loire
Accès libre à la tour médiévale récemment rénovée
© Antoine Duval