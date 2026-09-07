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AGENDA · Le Tronchet

Visite de la cour du Tronchet, la Cour, Le Tronchet

samedi 19 septembre 2026 · la Cour · Le Tronchet

Visite de la cour du Tronchet, la Cour, Le Tronchet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
la Cour
Adresse
route de sainte sabine, le Tronchet
Ville
72170 Le Tronchet
Département
Sarthe
Tarif
Accès Libre

Visite de la cour du Tronchet Samedi 19 septembre, 09h00 la Cour Sarthe

Accès Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Accès libre à la tour médiévale récemment rénovée

la Cour route de sainte sabine, le Tronchet Le Tronchet 72170 Sarthe Pays de la Loire
Accès libre à la tour médiévale récemment rénovée

© Antoine Duval