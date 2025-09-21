Visite de la cour intérieure du Château Cour du Château de Chonas l’Amballan Chonas-l’Amballan

Visite de la cour intérieure du Château Dimanche 21 septembre, 09h30, 15h30 Cour du Château de Chonas l’Amballan Isère

gratuit et ouvert à tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Imprégnez-vous dela vie de Château.

Visite des alentours et exposé sur l’histoire connue du château de Chonas l’Amballan.

Cour du Château de Chonas l’Amballan Chemin de champ Sever 38121 chonas l’amballan Chonas-l’Amballan 38121 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 58 81 48 Cour du château de Chonas l’Amballan, classé Monument Historique au patrimoine de l’Isère parking proche

Cindy Lechevalier