Visite de la Coursive La Coursive Fougères

Visite de la Coursive 20 et 21 septembre La Coursive Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le nouveau Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Fougères !

Plongez dans 300m² d’exposition à travers supports interactifs, créations audiovisuelles et objets issus des collections municipales, pour revivre toute l’histoire de Fougères.

La Coursive 69 Boulevard Jacques Faucheux 35300 Fougères Fougères 35300 Montaubert – Rillé – Saint-Sulpice Ille-et-Vilaine Bretagne +33 299997959 https://lacoursive-fougeres.com/ Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la Ville de Fougères – La Coursive offre aux visiteurs une immersion dans l’histoire locale, présentant un parcours de découverte chronologique, des expositions et des animations thématiques. Parkings à proximité (parking du Château et parking de la Poterne) – Arrêt de bus en face de la Coursive

