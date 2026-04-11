Visite de la Coutellerie d’art Lou Creuse JEMA 2026 Lou Creuse Azat-Châtenet
Visite de la Coutellerie d’art Lou Creuse JEMA 2026 Lou Creuse Azat-Châtenet samedi 11 avril 2026.
Azat-Châtenet
Visite de la Coutellerie d’art Lou Creuse JEMA 2026
Lou Creuse 7 Erenas Azat-Châtenet Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des journées européennes des métiers d’art, Lou Creuse ouvrira ses portes le 11 et 12 Avril .
Lors de cet événement, venez découvrir l’univers d’un coutelier d’art la forge en action, la fabrication des couteaux, les gestes et savoir-faire artisanaux. .
Lou Creuse 7 Erenas Azat-Châtenet 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 11 28
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English : Visite de la Coutellerie d’art Lou Creuse JEMA 2026
L’événement Visite de la Coutellerie d’art Lou Creuse JEMA 2026 Azat-Châtenet a été mis à jour le 2026-04-06 par CRT_NA