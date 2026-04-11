Visite de la Coutellerie d’art Lou Creuse JEMA 2026 Lou Creuse Azat-Châtenet

Azat-Châtenet

Visite de la Coutellerie d’art Lou Creuse JEMA 2026

Lou Creuse 7 Erenas Azat-Châtenet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des journées européennes des métiers d’art, Lou Creuse ouvrira ses portes le 11 et 12 Avril .

Lors de cet événement, venez découvrir l’univers d’un coutelier d’art la forge en action, la fabrication des couteaux, les gestes et savoir-faire artisanaux. .

Lou Creuse 7 Erenas Azat-Châtenet 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 11 28

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English : Visite de la Coutellerie d’art Lou Creuse JEMA 2026

L’événement Visite de la Coutellerie d’art Lou Creuse JEMA 2026 Azat-Châtenet a été mis à jour le 2026-04-06 par CRT_NA