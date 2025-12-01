Visite de la crèche de Noël Kertugal Saint-Quay-Portrieux
Visite de la crèche de Noël Kertugal Saint-Quay-Portrieux dimanche 21 décembre 2025.
Visite de la crèche de Noël
Kertugal Chapelle Notre Dame de la Garde Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Visite organisée par les amis de la chapelle de Kertugal. .
Kertugal Chapelle Notre Dame de la Garde Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 70 52 65
L’événement Visite de la crèche de Noël Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-12-15 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme