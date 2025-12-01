Visite de la crèche Eglise de Fervaques Fervaques Livarot-Pays-d’Auge

Visite de la crèche Eglise de Fervaques

Fervaques Eglise de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 09:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

L’ Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à venir découvrir la crèche de Noël à l’église de Fervaques pendant les vacances de Noël de 9h00 à 18h00.

L’ Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à venir découvrir la crèche de Noël à l’église de Fervaques pendant les vacances de Noël de 9h00 à 18h00. .

Fervaques Eglise de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 22 74 30 95 mariette.meunier@gmail.com

English : Visite de la crèche Eglise de Fervaques

The Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge invites you to come and discover the Christmas crib at Fervaques church during the Christmas vacations from 9:00 am to 6:00 pm.

L’événement Visite de la crèche Eglise de Fervaques Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Lisieux Normandie Tourisme