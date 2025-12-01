Visite de la crèche Eglise de Saint Michel de Livet Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge

Visite de la crèche Eglise de Saint Michel de Livet

Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-21 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20

L’ Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à venir découvrir la crèche de Noël à l’église de Saint Michel de Livet les samedi 20 et dimanche 21 décembre 2025 de 14h30 à 16h30.

L’ Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à venir découvrir la crèche de Noël à l’église de Saint Michel de Livet les samedi 20 et dimanche 21 décembre 2025 de 14h30 à 16h30. .

Saint Michel de Livet Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 22 74 30 95 mariette.meunier@gmail.com

English : Visite de la crèche Eglise de Saint Michel de Livet

The Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge invites you to come and discover the Christmas crib at the church of Saint Michel de Livet on Saturday December 20 and Sunday December 21, 2025 from 2:30 to 4:30 pm.

L’événement Visite de la crèche Eglise de Saint Michel de Livet Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Lisieux Normandie Tourisme