Visite de la crèche Eglise de Saint Ouen le Houx Saint Ouen le Houx Livarot-Pays-d’Auge

Visite de la crèche Eglise de Saint Ouen le Houx

Saint Ouen le Houx Eglise de Saint Ouen le Houx Livarot-Pays-d’Auge Calvados

L’ Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à venir découvrir la crèche de Noël à l’église de Saint Ouen le Houx pendant les vacances de Noël de 9h00 à 18h00.

Saint Ouen le Houx Eglise de Saint Ouen le Houx Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 53 16

English : Visite de la crèche Eglise de Saint Ouen le Houx

The Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge invites you to come and discover the Christmas crib at the church of Saint Ouen le Houx during the Christmas vacations from 9:00 am to 6:00 pm.

