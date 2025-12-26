Visite de la crèche Eglise de Sainte Foy de Montgommery Eglise Sainte Foy Lisores

Visite de la crèche Eglise de Sainte Foy de Montgommery

Eglise Sainte Foy 250 route des Montgommery Lisores Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-03 14:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

Date(s) :

2026-01-03

L’association Le Clocher Ardoisé et les mairies de Val de Vie vous invitent à venir découvrir la crèche de Noël à l’église Sainte Foy de Sainte Foy de Montgommery les samedis 3 et dimanche 4 janvier 2026 de 14h00 à 17h00.

Eglise Sainte Foy 250 route des Montgommery Lisores 14140 Calvados Normandie +33 2 31 63 16 53

English : Visite de la crèche Eglise de Sainte Foy de Montgommery

The association Le Clocher Ardoisé and the Val de Vie town councils invite you to come and discover the Christmas crib at the Sainte Foy church in Sainte Foy de Montgommery on Saturday January 3 and Sunday January 4, 2026 from 2:00 pm to 5:00 pm.

