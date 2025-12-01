Visite de la crèche Eglise Notre Dame de Notre Dame de Courson Eglise de Auquainville Livarot-Pays-d’Auge

Visite de la crèche Eglise Notre Dame de Notre Dame de Courson

Eglise de Auquainville Auquainville Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-21 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2026-01-03

L’ Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à venir découvrir la crèche de Noël à l’église Notre Dame de Courson les samedis 20 et dimanche 21 décembre 2025 ainsi que les samedis 3 et dimanche 4 janvier 2026 de 14h30 à 16h30.

Eglise de Auquainville Auquainville Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 22 74 30 95 mariette.meunier@gmail.com

English : Visite de la crèche Eglise Notre Dame de Notre Dame de Courson

The Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge invites you to come and discover the Christmas crib at Notre Dame de Courson church on Saturday December 20 and Sunday December 21, 2025, and on Saturday January 3 and Sunday January 4, 2026, from 2:30pm to 4:30pm.

