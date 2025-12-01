Visite de la crèche Eglise Saint Ouen de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge

Visite de la crèche Eglise Saint Ouen de Livarot

Livarot Eglise Saint Ouen de Livarot Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 08:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

L’ Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge vous invite à venir découvrir la crèche de Noël à l’église Saint Ouen de Livarot pendant les vacances de Noël de 9h00 à 18h00.

Livarot Eglise Saint Ouen de Livarot Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 22 74 30 95 mariette.meunier@gmail.com

English : Visite de la crèche Eglise Saint Ouen de Livarot

The Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge invites you to come and discover the Christmas crib at Saint Ouen church in Livarot during the Christmas vacations, from 9am to 6pm.

