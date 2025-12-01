Visite de la Crèche Géante parc de la Garenne Tallard
Visite de la Crèche Géante parc de la Garenne Tallard dimanche 14 décembre 2025.
Visite de la Crèche Géante
parc de la Garenne Salle des gardes du château Tallard Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-23 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24
L’association La Taïole, portant la culture et les traditions haut-alpines et provençales, vous propose chaque année une crèche géante , visitable au château de Tallard.
.
parc de la Garenne Salle des gardes du château Tallard 05130 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 05 57 44 assolataiole@gmail.com
English :
Every year, the association La Taïole, which promotes High Alpine and Provencal culture and traditions, presents a giant nativity scene at Tallard castle.
L’événement Visite de la Crèche Géante Tallard a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées