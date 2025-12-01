Visite de la Crèche Géante parc de la Garenne Tallard

Visite de la Crèche Géante

Tallard Hautes-Alpes

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-23

2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

L’association La Taïole, portant la culture et les traditions haut-alpines et provençales, vous propose chaque année une crèche géante , visitable au château de Tallard.

parc de la Garenne Salle des gardes du château Tallard 05130 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 05 57 44 assolataiole@gmail.com

Every year, the association La Taïole, which promotes High Alpine and Provencal culture and traditions, presents a giant nativity scene at Tallard castle.

