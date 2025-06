Visite de la Criée de la Cotinière la cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 8 juillet 2025 14:30

Charente-Maritime

Visite de la Criée de la Cotinière la cotinière Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

de 6 à 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-08 14:30:00

fin : 2025-08-26 15:30:00

Date(s) :

2025-07-08

2025-10-21

Le temps d’une visite, accédez exceptionnellement à la vente en compagnie des mareyeurs du port de pêche de la Cotinière !

Payant Réservation indispensable

.

la cotinière Port de la Cotinière

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English :

Come and visit the sale with the fishmongers from the Cotinière fishing port!

Charge Reservation essential

German :

Besuchen Sie die Fischhändler des Fischereihafens von La Cotinière und lassen Sie sich von ihnen beim Verkauf begleiten

Kostenpflichtig Reservierung erforderlich

Italiano :

Fate un tour speciale della vendita, accompagnati dai pescivendoli del porto di La Cotinière!

A pagamento Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Haga un recorrido especial por la venta, ¡acompañado por los pescaderos del puerto pesquero de La Cotinière!

Gratuito Imprescindible reservar

