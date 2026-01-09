Visite de la Criée de la Cotinière la cotinière Saint-Pierre-d’Oléron

Visite de la Criée de la Cotinière

la cotinière Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date :

Début : Mardi 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-04-28 15:30:00

Date(s) :

2026-02-24 2026-04-07

Le temps d’une visite, accédez exceptionnellement à la vente en compagnie des mareyeurs du port de pêche de la Cotinière !

Payant Réservation indispensable.

La visite du 30 décembre est déjà complète.

la cotinière Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English :

Come and visit the sale with the fishmongers from the Cotinière fishing port!

Chargeable booking essential.

The December 30 visit is already fully booked.

