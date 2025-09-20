Visite de la Crypte de la Madone des Prés Crypte de La Madone des Prés Levens

Visite de la Crypte de la Madone des Prés Crypte de La Madone des Prés Levens samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette crypte du XIe siècle est parfaitement conservée et d'une grande beauté. Elle est classée, ainsi que l'abside qui la surmonte, au titre des Monuments Historiques depuis 1965.

Crypte de La Madone des Prés
Chemin de la Madone
06670 Levens
Levens 06670
Alpes-Maritimes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
09 62 66 85 84
https://levens.fr/
https://www.facebook.com/VillagedeLevens

