Visite de la crypte de l’abbaye Saint-Germain Abbaye-Musée Saint-Germain Auxerre

Visite de la crypte de l’abbaye Saint-Germain 20 et 21 septembre Abbaye-Musée Saint-Germain Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la crypte carolingienne de l’abbaye-musée Saint-Germain et ses fresques. Les guides de l’abbaye seront présents pour répondre à vos questions à l’intérieur de la crypte.

Abbaye-Musée Saint-Germain 2bis Place Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386180290 https://www.abbayesaintgermain.fr Seize siècles d’histoire pour une abbaye qui surplombe l’Yonne. L’Abbaye Saint-Germain représente un témoignage exceptionnel avec notamment des fresques murales parmi les plus anciennes de France et offre à la visite un ensemble de bâtiments monastiques aux architectures variées. Certains d’entre eux accueillent les collections du musée d’Art et d’Histoire de la ville d’Auxerre. Une occasion idéale pour remonter le temps et découvrir l’histoire de l’Abbaye et de sa région.

© Ville d’Auxerre