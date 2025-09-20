Visite de la CRYPTE DE NICE Crypte archéologique de Nice Nice

Visite de la CRYPTE DE NICE Crypte archéologique de Nice Nice samedi 20 septembre 2025.

Départ : toutes les 30 min.Chaussures plates conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites commentées

Préparez-vous à entrer dans un monde souterrain où chaque pierre, chaque fosse raconte l’histoire d’une ville séculaire. Laissez-vous conter Nice ! Exposition Nissa Briqua sur place.

Sur réservation : 04 92 00 41 90 ou www.vah.nice.fr

Crypte archéologique de Nice 1 Place Jacques Toja, 06300 Nice

© Ville de Nice Photo J. VERAN