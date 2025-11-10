Visite de la crypte militaire du cimetière Saint-Pierre et exposition gratuite Cimetière Saint Pierre La pinède Carré 7 Marseille 5e Arrondissement

Visite de la crypte militaire du cimetière Saint-Pierre et exposition gratuite

Du 10/11 au 16/11/2025 tous les jours de 9h à 17h.

Dernière visite 16h30. Cimetière Saint Pierre La pinède Carré 7 380 Rue Saint-Pierre 13005 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 09:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-10

Visite et exposition de la crypte militaire, étonnant monument imaginé par Gaston Castel au lendemain de la 1ere Guerre Mondiale afin d’honorer les enfants de Marseille morts pour la patrie.

Le Souvenir Français Comité Marseille Les Amis du Vieux Saint-Marcel l’ARAC de Saint Marcel vous proposent une visite et une exposition accompagnées par un petit film sur les poilus. La crypte militaire est un surprenant monument aux morts qui cache dans ses entrailles 4 niveaux de 3 mètres de haut et peut-être même un passage secret. Au plus profond de la crypte à 15 mètres un catafalque accueille un cercueil recouvert pour les cérémonies du drapeau tricolore. On compte 1012 plaques de soldats morts pendant la guerre de 1914 1918. L’exposition thématique est commentée. Gratuit et ouvert à tout public .

Cimetière Saint Pierre La pinède Carré 7 380 Rue Saint-Pierre 13005 Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur devoirdememoirearacstmarcel@gmail.com

English :

Visit and exhibition of the military crypt, an astonishing monument designed by Gaston Castel in the aftermath of World War 1 to honor Marseille’s children who died for their country.

German :

Besichtigung und Ausstellung der Militärkrypta, einem erstaunlichen Monument, das Gaston Castel nach dem Ersten Weltkrieg entwarf, um die Kinder von Marseille zu ehren, die für das Vaterland gestorben sind.

Italiano :

Visita ed esposizione della cripta militare, un sorprendente monumento progettato da Gaston Castel all’indomani della Prima Guerra Mondiale per onorare i bambini marsigliesi morti per la patria.

Espanol :

Visita y exposición de la cripta militar, asombroso monumento diseñado por Gaston Castel tras la Primera Guerra Mundial para honrar a los niños de Marsella que murieron por su país.

L’événement Visite de la crypte militaire du cimetière Saint-Pierre et exposition gratuite Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille