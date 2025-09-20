Visite de la crypte Sainte-Catherine de Tonnerre Crypte Sainte Catherine Tonnerre
8 personnes maximum par groupe.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Crypte ou cave romane ? L’origine de la crypte Sainte-Catherine de Tonnerre comme son usage restent inconnus. Son architecture, avec ses arcs et sa succession de voûtes en ogives, semblent appartenir aux codes du XIIIe siècle.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez-là lors d’une visite virtuelle-modélisation 3D de l’école supérieure du numérique.
Crypte Sainte Catherine Rue Jean Garnier, 89700 Tonnerre, France Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386552255 La crypte se situe sous la halle Daret.
© Commune de Tonnerre